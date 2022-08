'The Guardian' se fija en Galicia y Guadalajara, pero esta vez el motivo no va a gustar

Adri Salido/Anadolu Agency via Getty Images

Adri Salido/Anadolu Agency via Getty Images

Los atractivos de algunas comunidades españolas son un tema recurrente en numerosos reportajes de la prensa internacional. En el diario británico The Guardian tampoco es una excepción. No obstante, el rotativo ha publicado un reportaje en el que salen dos puntos de Galicia y uno de Guadalajara que en esta ocasión no han sido elegidos por algo positivo.