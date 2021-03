Todas las incógnitas que pretende despejar el documental de Rocío Carrasco

Han pasado 25 años para que llegue una bomba mediática así. El documental Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva que presentó este martes Sálvame (Telecinco) dejó en shock a media España. Y no es para menos.

Las acusaciones de maltrato y las peleas judiciales con Antonio David

Si hay un claro antagonista en este documental, ese es Antonio David, el exmarido de Rocío Carrasco. Desde su separación en 1999, la pareja no ha dejado de verse en los juzgados y Antonio David no ha parado de visitar programas de televisión para hablar de su exmujer.

Pero esta no era la primera denuncia que presentaba Carrasco contra el Guardia Civil. En 2016 le acusó de difamación en los medios durante 17 años, por no pagar la manutención y por secuestro de un menor. En 2019 pidió que se embargara su caché de GH VIP para pagarle la pensión y le acusó de estafa procesal e insolvencia punible, por cobrar supuestamente a través de terceras personas y declararse insolvente para no pagar la pensión de sus hijos.