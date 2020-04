Todo ha cambiado… o casi

Starcevic via Getty Images

En mi última entrada en este blog, hace cuatro semanas, describí cómo afrontábamos desde una ciudad media como Córdoba el inicio del confinamiento.

Podíamos atisbar la gravedad de los efectos de esta pandemia en esos primeros días de bombardeo informativo, de euforia colectiva en redes y del aprendizaje de nuevas rutinas domésticas y laborales. Fueron días de llamadas a la calma y a la responsabilidad de una ciudadanía que está teniendo un comportamiento ejemplar.

En las primeras horas, antes incluso de la declaración del estado de alarma, como líder de la oposición, llamé al alcalde. Una llamada para ofrecerle apoyo, colaboración y mi compromiso para trabajar desde la unidad. Es lo que requiere este momento. Y le pedí algo más.

Le pedí que valorara que ya que no habían conseguido aprobar sus cuentas a tiempo, nos pusiéramos manos a la obra para elaborar un nuevo presupuesto, unas cuentas desde el consenso, desde la colaboración, que pudieran convertirse en la herramienta que necesita Córdoba. Le pedí un presupuesto municipal que pudiera dar la respuesta social que la ciudadanía necesita y con medidas para la recuperación de nuestros sectores económicos. Adaptarlo para que sirviera a lo que hoy ya es una realidad. No recogió el guante, no estaba en su plan.

Un mes después ya hay datos que avalan que estamos ante la situación más grave, en lo económico y en lo social, que hemos atravesado en nuestra historia reciente como sociedad. Estamos ante una pandemia mundial que ha vaciado nuestra ciudad en plena primavera, toda una contradición en el caso de Córdoba, que rebosa alegría y color en estas fechas.

Un mes después hay colas de personas esperando alimentos y otros más que se irán incorporando, escasos paseantes semiescondidos en sus mascarillas y mucha, mucha incertidumbre sobre cómo vamos a afrontar estas dificultades tan extremas.