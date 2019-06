La pareja también añadió una frase elegida por el novio: “La vida no se mide por las veces que respiras sino por los momentos que te dejan sin aliento”.

Invitados, padrinos y testigos

Será un evento multitudinario que contará con casi 300 invitados (290) y en el enlace habrá numerosas caras conocidas, sobre todo, del universo Telecinco. Aunque no irán todos los colaboradores de Sálvame, sí han confirmado su asistencia todos estos:

Lydia Lozano

María Patiño

Terelu Campos

Kiko Hernánez

Paz Padilla

Mila Ximénez

Gema López

Carlota Corredera

Antonio Rossi

Laura Fa

David Valldeperas

Jorge Javier Vázquez

En el caso de Vázquez, se sabe que se perderá gran parte de la celebración porque tendrá que abandonar de la finca para ir a presentar una edición especial de Sábado Deluxe.

La princesa del pueblo también ha escogido a algunos de sus compañeros para que sean testigos de su boda. Los agraciados son Carlota Corredera, María Patiño, Gema López y Antonio Rossi. Completa la lista de testigos su hija, Andrea Janeiro, de 19 años, y su amigo Rubén.

El padre de Belén Estaben falleció hace ahora 13 años, por lo que la novia ha tenido que elegir otro padrino que la lleve al altar. Será el exdirector de Sálvame Raúl Prieto.

Vestidos

Lo único que se sabe es que la novia lucirá dos vestidos, uno en la ceremonia y otro durante la celebración.

Por no saber, no se sabe ni quién es el diseñador que le ha confeccionado los vestidos. Aunque, teniendo en cuenta lo que pasó hace 11 años con su primera boda, lo más seguro es que no haya recurrido ni a Rosa Clará, ni a Victorio y Lucchino ni a Pronovias, —que fueron quienes se negaron a vestirla cuando se casó con Fran Álvarez—.

Este fue el vestido que finalmente llevó y que le hizo El Corte Inglés.