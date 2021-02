Los escándalos de Marilyn Manson, el 'anticristo' de la música denunciado por abuso sexual

Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

“Dos años después de estar en una relación abusiva, opté por hacerme daño. Cuando mi abusador me amenazaba o me atacaba, yo me hacía cortes en el brazo como una forma de desarmarlo. Sólo servía para que parase de forma temporal. En ese momento estaba desesperada por frenarlo y estaba demasiado aterrorizada como para irme”, confesó en 2019 cuando relató los abusos que había sufrido, pero todavía sin dar nombres.