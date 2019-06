Qué riesgos son verdaderos y cuáles falsos de beber y bañarse en agua fría

RICOWde via Getty Images

Todo el mundo ha oído hablar de las especulaciones sobre muerte de Felipe I de Castilla, más conocido como Felipe El Hermoso. El rumor más conocido es que bebió agua muy fría tras hacer deporte y esto le provocó una muerte súbita.

Estudios posteriores han señalado que la causa real de la muerte no fue esa, sino una neumonía relacionada con la epidemia de peste negra que asoló la Península en el siglo XVI.

A pesar de esto, siguen existiendo casos que relacionan la ingesta de este líquido a muy baja temperatura con un riesgo directo para la salud. Ejemplo de ello es la muerte de un joven peruano el pasado 1 de mayo a causa de un infarto tras ingerir agua muy fría, según informaron los medios locales.

Esta noticia hace que todavía sigan existiendo miedos por beber agua fría o casi helada. Para conocer qué mitos son verdad y cuáles no, hemos hablado con varios expertos para que cuenten cuáles son los riesgos reales.

Es malo para el corazón ❌

“No hay ninguna evidencia científica de que se produzca ningún daño cardiovascular al beber agua fría”, afirma tajante Antonio Zapatero, expresidente de la Sociedad Española de Medicina.

El médico sostiene que en el caso del joven peruano tuvo que haber otros factores de riesgo o problemas de salud, especialmente cardiovasculares. En esto coincide también José Ramón Alvero, profesor de Medicina Deportiva en la Universidad de Málaga, que señala que el único factor que puede alterar el sistema cardiovascular es la hiponatremia, como se conoce a la falta de sodio en sangre.

“Este fenómeno se produce en ambientes extremos cuando hay mucha sudoración. Eso te llevaría a un fallo cardiaco, esa sería la relación, pero no está claro que esas circunstancias ambientales provoquen un infarto”, detalla Alvero.

Puede producir mareos ✅

Este contraste entre la temperatura del agua y la alta temperatura del cuerpo sí que puede producir mareos, tanto al bañarse como al beber el líquido a baja temperatura.

“La cantidad de sangre que hay en el intestino durante la digestión hace que cuando este órgano entra en contacto con el agua fría se pueda producir un mareo”, indica Zapatero, que tampoco recomienda las duchas de agua fría después de hacer ejercicio.

“Es sentido común. Lo que ocurre es que el corazón se ralentiza un poco y, por eso, se produce esa sensación de mareo”, señala el médico, que insiste en el poco riesgo de consecuencias más graves, de hecho, cuenta que hay deportistas que utilizan piscinas de hielo para regular la temperatura corporal.

Una digestión pesada o mala ✅

El agua muy fría no debe tomarse después de comer, tal y como señalan en un estudio publicado en el European Journal of Pharmaceutical and Medical Research.

En la investigación recomiendan tomarla solo durante la comida ya que si se hace después, el cuerpo dedica energía a regular la temperatura corporal en lugar de a digerir los alimentos y la digestión puede ser pesada e incluso mala.

No es conveniente después de hacer deporte ❌

Tal y como señala Alvero, beber agua fría tras la actividad física no tiene ningún riesgo, más allá de los ya mencionados.

“Para evitar el contraste de temperaturas hay técnicas de enfriamiento porque las altas temperaturas del cuerpo haciendo ejercicio reducen el rendimiento. Hay incluso quienes toman hielo picado y tienen el mismo riesgo que quien toma agua fría. Es decir, ninguno”, enfatiza. “Incluso hay deportes extremos que tienen hasta competiciones en el desierto. Nosotros a lo mejor hacemos bicicleta o corremos de 25 a 40 grados”.

En este sentido, Zapatero coincide con el experto en Medicina deportiva. “Se han hecho experimentos con gente que hace running y maratones. Les han dado agua fría y agua a temperatura ambiente tras el ejercicio y no han tenido ningún efecto”, señala.