Toni Aira: “Iván Redondo sabe clarísimamente que emocionas o no existes”

Se han dado casos en la política española que lo han demostrado. Recuerdo la anécdota de Ramón Espinar, que mientras se votaba en el Senado él estaba atendiendo a un programa de televisión. Le recriminaron eso y él respondió muy desacomplejadamente diciendo que su voto en este caso no era decisivo y que, sobre todo, le pagaban para explicar su posicionamiento en la televisión. Esa realpolitik en la que los medios pasan a ser en cierto modo hemiciclos en las sociedades modernas se impone. No es una cosa en concreto del populismo o de un país en concreto o de un liderazgo, sino que en diferentes niveles y dosis se trabaja en todo el mundo.

¿Quién es el político en España que maneja mejor las emociones?

Si tenemos que hablar de un líder político actual, sería Pedro Sánchez. Es un esgrimista y un personaje muy contemporáneo. Sin una línea argumental demasiado definida, los malos malísimos de enfrente lo hacen a menudo mejor de lo que pueda ser por sí solo. El resultado es que es el líder más votado y sin una oposición que sepa cómo tumbarlo.

¿Y a nivel internacional?

Si hablamos por países, Trump en el suyo no tiene rival. Es un huracán emocional, un personaje que consigue básicamente lo que hoy buscan los liderazgos políticos: no dejar indiferente y tener legiones de haters y de fans (más que de seguidores o votantes). Un personaje que contrasta con este exceso es Merkel, con un liderazgo político que conecta emocionalmente con su público. Genera además el sentimiento de la admiración. Y cuando lo tienes, tienes un tesoro. Todo lo que hagas a partir de ahí te da una credibilidad plus. No necesita polarizar tanto como Trump, no necesita ese blanco y negro.