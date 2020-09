"Tonterías Generales del Estado 2020", por Marta Flich

¿Lo escucháis? ¿Es el silencio? ¡Pues no! Pero ojalá lo fuera, y trabajar en silencio sin dar la turra todo el día. Siempre quejándose. Que si uno no quiere salir en la foto porque el otro le da urticaria, que si el vecino no sabe hacer política sin coger un megáfono, que si otro solo busca el rédito político...

¡Con lo fácil que sería volver de las vacaciones con las pilas cargadas y dispuestos a llegar a acuerdos! Hay algo muy sencillo de entender: quien se cierre a la negociación es un antipatriota. Porque reventar un presupuesto vital para recuperar a los españoles es hacerse el sueco, no el español.