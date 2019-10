Torrent defiende que el pacto independentista no es un desafío: "Solo expresa un pensamiento"

La noticia se produjo este martes: ERC, Junts per Catalunya y la CUP, erre que erre, pactaron una propuesta de resolución en la que se reitera la reprobación a la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro. El texto no se votará en el pleno del Parlament hasta después de las elecciones y su president, Roger Torrent, como el resto de los miembros de la mesa, son conscientes de las consecuencias que puede tener admitir a trámite esa resolución que pone en jaque los límites constitucionales pero defiende el debate parlamentario: “Una resolución es un posicionamiento político, no es una ley, por lo tanto expresa un pensamiento de la mayoría de la sociedad catalana. Esto es libertad de expresión, aquí se debe poder hablar de todo”.

Torrent, según ha explicado durante una entrevista en la Cadena Ser, considera que “esta resolución hace una apelación al diálogo, hay un mensaje también para el Gobierno español”. A pesar de que la resolución plantea cuestiones anticonstitucionales, defiende que lo que pretenden es “hablar de democracia y de cómo resolvemos políticamente este conflicto. Diálogo sin cortapisas, sin limitaciones, sin bloquear ninguna propuesta”.