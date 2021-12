Trabajo en una residencia y he necesitado meses de terapia para asimilar lo que vi con el covid

Las familias no sabían nada, les daban la información con cuentagotas, muy minimizada. Nos prohibieron que utilizáramos nuestros móviles para que los internos pudieran hablar por videoconferencia con sus familiares. Debió ser durísimo no saber de ellos. Yo he tenido el privilegio de que mi gente ha muerto agarrada de mi mano: mi padre, mi madre y mi hermana. Sin moverme de su lado. Es un sufrimiento, sí, pero no me imagino el sufrimiento de la gente que ha tenido a sus familiares metidos en una habitación de una residencia, o de un hospital, sin poder cogerles la mano para despedirse. Creo que esa es la peor de las torturas que puede tener un ser humano. Me ha costado llegar a decir esto, pero me alegro de que mi hermana se muriera un año antes de la pandemia. Me alegro de haber podido estar con ella.

A lo mejor soy hipersensible con este tema. En lo peor de la pandemia, cuando una vecina mía, que tenía a su marido en mi residencia, me pidió que pasara a ver al hombre para luego contarle a ella cómo estaba, no pude negarme, aun a riesgo de enfrentarme a sanciones. El hombre estaba en la sexta planta, tenía fiebre, y yo iba a verlo para reconfortar a mi vecina. Los responsables de mi residencia me acusaron de subir a la sexta planta para fotografiar a los muertos. Necesité meses para atreverme a soltar eso en la consulta del psicólogo… me daba hasta vergüenza.

El día 20 de abril del año de la pandemia me contagié. A nivel físico, tuve fiebre, perdí el olfato y el gusto, me salieron manchas en la piel, se me cayó el pelo, tuve arritmia y taquicardias, que se me han quedado. He recuperado un poco el olfato y, a ratos, el gusto. A nivel psicológico, tuve que empezar a ir a terapia. Siempre he sido una mujer muy fuerte, siempre me he negado a reconocer mi vulnerabilidad. En mi vida personal he pasado mucho, mucho. He cuidado durante años a mi hermana, con una incapacidad del 99%, y a mi madre. He estado preparada para afrontarlo todo, todo, pero el dolor de ver así a los ancianos, de verlos confinados 24 horas al día, eso no he podido superarlo.

Empecé a tener trastornos del sueño, pesadillas, siempre tenía ganas de llorar, y una impotencia terrible. Las pesadillas con esas personas me minaron, me rompieron. Todo el cuerpo se me dio la vuelta. Pasé de ser una mujer superfuerte que podía con todo a sentirme una muñeca de papel. Mi médico de cabecera me derivó automáticamente a salud mental.