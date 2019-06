Cómo una mujer trans desafió a la mafia para convertirse en la mayor activista LGTB de Italia

Fotografías de Stephanie Gengotti

NÁPOLES, Italia — Para el hijo mayor de un temido jefe de la Camorra en el sur de Italia, la expectativa filial era cruel pero clara: acabar dirigiendo el negocio familiar.

Pero Daniela Lourdes Falanga ha desafiado las expectativas desde pequeña.

En lugar de conformarse con lo que daba su padre por hecho y entrar en el mundo de la intimidación, la violencia y el asesinato, Daniela se convirtió en la primera mujer trans en ser elegida presidenta de una sección de Arcigay, la asociación por los derechos LGTBQI más antigua de Italia.

“Cincuenta años después de los disturbios de Stonewall, tenemos que defender los derechos por los que luchamos y gritar lo que pedimos”, sostiene.

Daniela también es trabajadora social que asesora a presos LGTBQ en la cárcel Poggioreale de Nápoles, defendiendo a los que han vivido “las experiencias más marginales”, como trabajos sexuales y detenciones, entre otros.

Este es el trabajo que la llevó de vuelta a su padre después de 25 años separados.

***

Daniela, de 41 años, se crió en los 80 en Torre Annunziata, cerca de Nápoles. Su padre dejó a la familia poco después del nacimiento de Daniela para estar con otra mujer, con la que tuvo cuatro hijas. Aunque había formado una nueva familia, el padre seguía teniendo planes para Daniela, siendo “el único heredero hombre” para seguir sus pasos como líder del clan de la Camorra.

En el mundo de las familias del crimen napolitanas no se puede discutir fácilmente las estructuras patriarcales, de sexualidad o identidad. Daniela explica que su madre reaccionaba mal cada vez que ella expresaba cualquier interés o emoción que pudiera considerarse femenina. “Mi madre me aterrorizaba”, recuerda. Para su padre, “era como un objeto inanimado”, señala Daniela. “Ni siquiera me miraba”.