¿Se puede transmitir el coronavirus a través de los alimentos?

Dado que no se conoce ningún caso de coronavirus transmitido a través de los alimentos, no hay por qué preocuparte por ningún producto en particular. La mayor preocupación que debes tener cuando vayas a comprar alimentos es el riesgo de que te contagies de otros compradores.

Esto no significa que tengas que dejar de comprar, sino que deberías tener cuidado y seguir las medidas de seguridad básicas: lavarte las manos, no tocarte la nariz, los ojos y la boca si no tienes las manos recién lavadas, quedarte en casa si estás enfermo, taparte la boca y la nariz cuando tosas y estornudes, mantenerte a un metro de distancia como mínimo de las personas que tosan y estornuden y no ir al médico, sino llamar al 112 si tienes síntomas de coronavirus (fiebre, tos y problemas respiratorios).