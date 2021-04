Hemos ido tres días al barrio de Salamanca y hemos dado con un votante de Podemos... pero nos lo ha presentado el partido

Una vecina con plumas morado que pasea a su caniche blanco con vestido rosa, zanja: “Yo voto a la derecha. No me importa decirlo. Podemos, nada. Es que quito la tele cuando aparecen”.

José Luis Rodríguez sabe que su partido, en el que milita, lo tiene complicado en su barrio: “Lo tenemos muy difícil. Estos días estamos poniendo mesas informativas y mucha gente nos da las gracias por estar ahí. Entienden que es difícil y un barrio complicado. Pero bueno… también hay gente que nos vota en este barrio. La zona de Guindalera, Ventas… He participado de apoderado y siempre hay gente que sale diciendo: ‘Os he votado, os he votado’. Y salen como 40 o 50 votos en mi colegio. Pero ves los montones del PP y piensas… por favor, cambiadnos papeletas…”.

Una señora cruza la calle de Serrano y ni tan siquiera cree que los de Pablo Iglesias puedan lograr una sola papeleta por allí: “No creo que haya nadie que vote a Podemos. Es que me parece inconcebible”. Y un matrimonio mayor que baja por la calle de Goya hacia la plaza de Colón, zanja: “¿Podemos? Esos señores solo traen ruina y miseria. Nosotros no les vamos a votar. Y no creo que encuentres a nadie que les vaya a votar por aquí”.

La tónica del distrito es la misma día tras día. Una vez se comenta el nombre de Iglesias, se incomoda al personal. Rodríguez, el votante morado, sabe el porqué: “Podemos se dirige más a una clase trabajadora. De otro nivel. Podemos tiene más presencia en barrios de lucha obrera, como Vallecas, Vicálvaro, Carabanchel, Orcasitas… toda esta zona del cinturón Sur. Y aquí en el barrio de Salamanca, aunque no todos tienen el poder adquisitivo de pijo o gente de buen vivir, casi todos son del PP. Piensan que protege sus recursos o sus viviendas… El discurso que dan es que la gente de Podemos te va a quitar la casa y a bajar las pensiones… Yo creo que nunca van a cambiar. Aquí votan al PP y da igual si presentan a un pingüino porque lo van a votar. Van en masa aunque sepan que han robado… Yo discuto mucho con la gente de ese tema. Y te responden: ’Otras cosas hacen bien”.