Tú pagas 19,95 euros por un libro, pero... ¿sabes a dónde va tu dinero?

En El HuffPost hemos consultado a varios autores y libreros para responder estas cuestiones. Ya no tendrás dudas de cómo se distribuye cada céntimo que pagas cada vez que te acercas a una librería y compras un libro (en papel o por internet).

Del precio final del ejemplar (descontando el IVA), el autor percibe entre el 10 y el 14%. Este porcentaje se tiene que repartir entre el escritor y el traductor, en el caso de que haya que contar con los servicios de este último. El 55% del precio del libro se reparte entre el distribuidor y el librero y el resto, entre el 31 y el 35%, corresponde al editor, que a fin de cuentas es quien asume el riesgo económico. Sin embargo, el editor no se queda con esta cantidad en su totalidad.

La editorial es la que hace la inversión que le obliga a destinar parte de su porcentaje a otras cosas: gastos de impresión, de corrección, de diseño, de comunicación... Todo ello, como es obvio, por adelantado. Una primera edición en una editorial convencional puede suponer un coste de entre 11.000 y 12.000 euros para el editor, que también asume los anticipos que pueda cobrar el autor y que no se devuelven. Por otro lado, las casetas en ferias del libro las paga la editorial o la librería.

Por su parte, autores de la talla de Santiago Posteguillo, ganador del Premio Planeta 2018 por Yo, Julia, aseguran quedarse “con 90 céntimos de 22 euros de una novela”, tal y como confesó en una entrevista a El HuffPost.

Juan José Millás fue más allá con los números y detalló la situación de los escritores dentro del entramado editorial. “Se percibe el 10% de las ventas. Hay contratos en los que, si vendes más de 10.000 (ejemplares), percibes el 12%; a partir de 15.000, el 13%... y ahí se para”.

Sin embargo, puntualiza Millás, todo depende del tipo de edición: “En los libros de bolsillo, normalmente es el 6 o el 7%. Lo que pasa es que en muchas casos puedes percibir más si tu agente es muy hábil y saca un anticipo grande; a lo mejor resulta que no acabas de cubrir el anticipo, pero no lo devuelves”. Eso no quiere decir que la editorial pierda, sino que gana menos.