TVE informa de la familia real y acaba pidiendo disculpas por lo que se ve en la foto

Un error por el que el propio Gómez ha pedido disculpas a los pocos segundos. “Tenemos que pedir disculpas porque en la imagen previa de las claves habíamos ofrecido una imagen de las infantas que no son las actuales. Era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer”, ha dicho inmediatamente el presentador.

No es la primera vez que La Hora de La 1 tiene problemas a la hora de tratar noticias relacionadas con la Casa Real.

Hace unas semanas fue despedido un trabajador del programa por un rótulo sobre los estudios de la princesa Leonor en Gales en el que se podía leer: “Leonor se va de España, como su abuelo”.

La administradora de RTVE, Rosa María Mateo, lamentó “el grave error” y tomó “medidas inmediatas” para que los responsables de la “equivocación” fuesen relevados de sus puestos.

Bernat Barrachina, guionista del programa La Hora de La1 de TVE, anunció a través de su cuenta de Twitter que había despedido por el rótulo. El autor del texto puso un tuit contando lo sucedido usando el famoso vídeo del emérito diciendo “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir” tras su incidente en Botsuana. “Me han despedido, como al abuelo de Leonor”, afirmó en tono de humor.