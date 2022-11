De cuando la TVG prohibía sacar a Fraga caminando (o cazando) y de pronto los gallegos lo vieron cojear en pantalla, chapoteando en el chapapote

En Canal 9, (lo he contado mil veces, pero no está de más recordarlo por si algún despistado no lo sabía) pasó algo parecido con Eduardo Zaplana, cuando en 1998, la directora de la cadena, Genoveva Reig, recién llegada de la dirección general de Medios de Eduardo en la Generalitat Valenciana, les dijo a los cámaras que al presidente no se le podía grabar por el perfil izquierdo. ¿Explicación? Parece que por ese lado se le caía un poco el mentón. ¿Se ejecutó la orden? Por supuesto. Con solvencia.