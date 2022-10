Un alto cargo de Vox deja el partido entre críticas y Olona no pierde ocasión para dar su toque

Nueva baja en las filas del partido de Santiago Abascal. Ricardo Morado, candidato de Vox a las autonómicas gallegas en 2020 , y que lideró el partido en la provincia de A Coruña, ha solicitado su baja como afiliado. El propio ex alto cargo de la formación lo ha anunciado a través de redes sociales y en un escrito que ha publicado en ellas y en el que explica los motivos de una decisión “meditada” que de inmediato ha recibido el cariño y el apoyo de otra ‘ex’, Macarena Olona, que no pierde ocasión de mostrar su distancia con Abascal y compañía .

Morado, que no obtuvo representación en las elecciones gallegas, traslada su tristeza por la decisión, pero asegura que no sorprenderá “a aquellos que saben qué es lo que ha pasado en los dos últimos años en Galicia”.

Así, apunta que los “golpes de pecho y demostraciones de fuerza” no valen porque “a los acólitos ya no hay que convencerles y a los que no están convencidos eso no les sirve de mucho”. A la dirección del partido, le reprocha que el proyecto de Vox no avance de manera igual en todas las regiones o provincias.