Un camionero arrasa al contar en TVE su verdad sobre la huelga de transportistas

“La ley está ahí, si él no la quiere usar lo que no puede decir es que el Gobierno no la aplica. Eso es como si entran a robar a tu casa, tú no denuncias y luego dices que el Gobierno permite que se robe en las casas. No amigo, tú tienes que ir a denunciar. Si un cargador no te paga según tus costes, tienes que denunciarlo, lo que no puedes pretender es que se siente un guardia civil en cada cabina”, ha zanjado en una escena que acumula cientos de ‘me gusta’ en Twitter.