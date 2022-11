Un catedrático de Historia deja una cosa clara a Feijóo tras sus palabras sobre la Guerra Civil

“Queda dignificado con una ley que no mezcla la Guerra Civil con la nacionalidad de los ciudadanos españoles”, afirmó.

“Hace 80 años, nuestros abuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos hace 80 años”, defendió antes de rematar: “Un Gobierno que reabre el rencor y que no siembra la concordia, es un Gobierno que no respeta la Constitución y la transición española”, ha sentenciado.