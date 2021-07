Un catedrático de Historia señala cómo explican en Harvard y Tokio lo que ha dicho Pablo Casado

Pablo Casado ha desatado una enorme polvareda tras asegurar (y no querer retractarse después) que “la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”.

Julián Casanova, historiador y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, ha respondido en la Cadena Ser al líder del PP, que también ha afirmado que el PSOE “amenazaba” a su bancada “hace 90 años”.

Para el experto, “el tema de fondo” es que “este tema durante mucho tiempo no se estudió en las escuelas, en los centros de secundaria”. Subraya que “se ha hecho un esfuerzo para explicar a muchas generaciones por qué hubo una Guerra Civil en España por qué hubo una política de violencia en las dos zonas o por qué la gente vio esto como una guerra más universal”.

“Y todo esto, cuando un político, desde el punto de vista de un gran partido, que además ha gobernado en España, va al Parlamento y frente al conocimiento, frente a todos esos esfuerzos, si tú lo conviertes todo esto de nuevo en una opinión donde legitimas el golpe de Estado, donde esa república la conviertes en una república ilegítima... Esa república que tuvo tantos problemas, comparado con lo que vino después no tuvo nada que ver”, ha lamentado Casanova.

“A nosotros nos queda una labor de educación, una labor de difundir la historia con precisión, con conocimiento, sin insultos, sin utilización política. Hay mucha gente que está desmontando teorías de la conspiración sobre Hitler, los fascismos, el comunismo. Yo sé que frente a un dirigente como Pablo Casado todo lo nuestro se queda como una mera opinión”, ha proseguido.

Casonava ha insistido, además: “Es un tema consolidado en todos los manuales de historia del mundo. Se estudia la Guerra Civil a través de algo muy diferente a lo que dice Pablo Casado desde Harvard a Tokio pasando por las Universidades Latinoamericanas. Esto no es una invención de historiadores”.

Además, ha asegurado que las palabras de Casado sobre la Guerra Civil “no solo es propaganda, sino que además la república tuvo leyes muy duras contra anarquistas y contra los desórdenes públicos”.

“La república tiene una legislación de orden público muy dura. No solo tiene legislación, sino que además sabemos que las leyes que emprendió desde el punto de vista de las reformas”, ha afirmado antes de zanjar: “A mí me da la impresión de que el gran problema de la derecha española es que nunca conectó de una forma claro el golpe de estado frente a uan república y la dictadura de 40 años. Han tenido un problema con la historia, no lo han querido abordar”.