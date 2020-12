Un cuento constitucional

Y le gusta recordar que lo que hoy nos parece tan evidente (que las niñas y niños deban estudiar en lugar de trabajar; que cada uno pueda hablar la lengua que desee; que toda persona pueda tener la ideología y profesar la religión de su preferencia, y expresarlas en público si así lo quiere, porque no hay una verdad ni un dios oficiales; que cada ser humano pueda amar y manifestar su amor sin importar el sexo de la otra persona; que, en fin, nadie pueda ser sometido a tortura o tratos inhumanos y degradantes), en realidad, no es tan evidente, porque, de hecho, en este país, hace no mucho, no era así; ni hoy en día es así en otros muchos lugares del mundo.

Por eso le preocupa que en la actualidad se ponga en cuestión lo que aquella época de su infancia significó; que se pretenda dividir lo que tanto tiempo ha permanecido unido justo en el momento de nuestra historia de los últimos siglos en el que más se respeta la diversidad territorial que caracteriza a nuestro país, que es su mayor riqueza; que se practique un lenguaje de confrontación y polarización que parecía ya desterrado; que cueste tanto respetar las diferentes sensibilidades y visiones del ser humano y de la sociedad, como si las mismas no fueran capaces de convivir armónicamente en el seno de un Estado abierto al mundo y orgulloso de su pluralidad; que se ignore, en fin, que la democracia, y los valores y principios que la inspiran, si no se cuidan día a día se pueden desvanecer como el eco de un suspiro en el ojo del huracán.