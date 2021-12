Un diputado del PSOE mira a Rocío Monasterio y le suelta una frase lapidaria

Vox ha sido el único partido que se posicionó este jueves a favor de la ley de Igualdad que han propuesto para eliminar las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid.

En frente, además de la abstención del PP, ha tenido la negativa de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Uno de los discursos más contundentes que ha recibido la líder de Vox, Rocío Monasterio, ha sido el del secretario LGTBI, Diversidad y Movimientos Sociales del PSOE, Santi Rivero.

“El reconocimiento de derechos no limita derechos a nadie. Que yo me pueda casar con otro hombre, señora Monasterio, no significa que usted se tenga que casarse con otra mujer. Que una mujer tenga derecho a abortar no la hace a usted que tenga que abortar. Esta es una cuestión con la que engañan constantemente a la ciudadanía”, ha comenzado el socialista.

Rivero, entonces, ha comenzado a enumerar lo que Vox pretende derogar con esta ley. Ha empezado diciendo que quieren acabar con “la prohibición de las falsas terapias de conversión de la homosexualidad”, así como que a los niños y niñas en los colegios se les explique que hay diversidad y que existen personas negras, homosexuales y trans. “No pasa nada por conocerlo y respetarlo”.

“También pretende derogar la protección en el ámbito familiar. La tutela, señora Monasterio, se le puede quitar no por esta ley, si no por otras muchas cuando los padres no atienden a los derechos de los niños y niñas o sufren violencia en el ámbito”, ha proseguido.

También ha asegurado que buscan terminar con “la protección frente al empleo porque hoy se despiden a personas LGTBI” o que exista una formación en el ámbito deportivo. “Para que no le pase a nadie lo que me pasó a mí, que me llamaron maricón en un partido de fútbol”, ha reconocido.

Rivero ha señalado que también pretenden terminar con la acogida de refugiados LGTBI, con los protocolos para policías municipales para que estos sepan atender bien las agresiones por LGTBIfobia o con el reconocimiento de la identidad sexual de las personas y de los menores trans.

El político del PSOE ha terminado su intervención de forma muy firme: “Frente a eso van a volver a perder porque la sociedad les pasa por delante, porque esta región no compra sus postulados y es una región abierta y acogedora. No le vamos a permitir que nos sitúen en el ámbito internacional como Polonio o Hungría”.