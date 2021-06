Un dirigente de Vox provoca un escándalo con su respuesta a este tuit de una concejala de Ceuta

No es la primera vez que Fátima Hamed se las tiene con Vox. Hace unas semanas ya dio un monumental repaso a Verdejo en un pleno en Ceuta sobre la crisis migratoria entre España y Marruecos.

La edil afirmó que lo que hizo Carlos Verdejo para solucionar la crisis migratoria con Marruecos fue “hacerse vídeos y fotos” y definió a la formación de Abascal como “una vergüenza nacional”.

“Que usted se comunique a golpe de tuit como un niñato y no como un portavoz de un grupo que es lo que usted debería considerarse, aunque sus complejos no se lo permitan, no significa que los demás no lo hagamos”, le espetó.

La parlamentaria ceutí señaló que “los demás hemos estado al pie del cañón”: “Ni hemos buscado fotos, ni hemos buscado titulares. Hemos estado a disposición de nuestra ciudad para lo que fuera necesario y le hace falta algo más que ese gesto para mandarme a mí a callar”.