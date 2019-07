Un gran paso para el hombre, un pequeño paso para la humanidad

Jerrie Cobb, a quien todo ello convirtió en una activista por el derecho de las astronautas a ir al espacio, y Janey Hart, posteriormente involucrada en el NOW (National Organization for Women), comparecieron ante el comité para restaurar el programa y para conseguir que el Congreso hiciera entrar en razón a la NASA.

Aquellas primeras pruebas mostraron que eran más aptas que los hombres para ir al espacio. Los criterios no podían ser más objetivos: pesaban menos, consumían menos oxígeno y, aún más importante, tenían más estabilidad y resistencia psicológica —mientras los hombres no resistían más de tres o cuatro minutos sin estímulos sensoriales, ellas aguantaban once—. Una de las aviadoras, madre de siete hijas e hijos, manifestó que durante estos ratos se encontraba en la gloria sin que ninguna criatura pudiera molestarla. Por otro lado, y seguramente sin abandonar la objetividad, se quejaban menos que los hombres.

Las audiencias públicas para investigar esta discriminación sexual (en 1964 este tipo de discriminación, de acuerdo con la Ley de derechos civiles, se declaró ilegal) tuvieron lugar los días 17 y 18 de julio de 1962 ante un Subcomité del Comité de Ciencia y Astronáutica de la Cámara de Representantes.

Cobb y Hart testificaron sobre los beneficios y la justicia del proyecto. Los astronautas John Glenn y Scott Carpenter (notemos que eran jueces y parte), sin aducir grandes argumentos, testificaron que las mujeres no podían ser candidatas a astronautas; John Glenn, a quien cumplir años no sirvió de nada y toda su vida fue igual de mentecato y zoquete, nunca cambió de opinión («Los hombres van a la guerra a luchar y pilotan aviones, las mujeres se quedan en casa. Es un hecho de nuestro orden social»).

Fue especialmente doloroso (todo un clásico) que la pionera y financiadora del proyecto, Cochran, declarara que implementar un programa para entrenar a mujeres podría retrasar el programa espacial en marcha. Se especuló si actuó así porque por edad hubiera quedado excluida o fue inducida por militares, digamos, amigos. Sea como sea, más tarde se arrepintió (otro clásico) amargamente de aquella declaración.

Menos de un año más tarde, el 16 de junio de 1963, la URSS puso en órbita a la primera astronauta, Valentina Tereshkova (1937).

La NASA cortó las alas a aquellas pilotos sin límites con la excusa de que para ser astronautas debían ser ingenieras y, sobre todo, debían haber pilotado jets militares, experiencia que no podían tener de ninguna de las maneras (precisamente el ejército retiró el permiso para que las Century pudieran practicar con jets en Pensacola). Es decir, no es que las discriminaran, no, lo que ocurría es que no se ajustaban a la legislación, a las normas. Para valorar un caso de discriminación sexual, se usaba un argumento (¿una argucia?) fuertemente cargado de discriminación sexual. (Recuerda aquella sentencia que dictaminó que las afroamericanas no podían ser contratadas como enfermeras porque tenían una pelo tal que hacía que las cofias resbalaran. No porque fueran negras, no, ¡faltaría más!)

Otro documental explora estas sesiones y otros aspectos. Podemos conocer, por ejemplo, a algunas de las otras siete astronautas: Jean Hixson (1922 hasta 1984), las gemelas Marion Dietrich (1926-1974) y Janet Dietrich (1926-2008), Rhea Hurrle Allison Woltman (1927), Myrtle Thompson Cagle (1925), Sarah Gorelick Ratley (1931) y Gene Nora Jessen (1931 a 2019), a partir de sus testimonios o de entrevistas a familiares y amistades.

Se trata del filme de Netflix Mercury 13 (EEUU, 2018) de Heather Walsh y David Sington, que, ignorando el Deferred Liftoff de 2002 de Boulanger, se presenta como la historia jamás contada sobre las aviadoras a las que se cerró el espacio.

Aunque se dedica a hechos posteriores, otra película, ésta de ficción, puede terminar de poner las cosas en su sitio, aunque sea por defecto. First Man o El primer hombre (EEUU, 2018) de Damien Chazelle narra la vida del astronauta Neil Armstrong, el primer hombre que holló la luna en la expedición del Apolo 11. A pesar de que el filme empieza con el programa espacial de la NASA no menciona ni una vez la historia de las aviadoras ni sus aptitudes y capacidades. No fuera que la realidad estropeara la narración.

Llama la atención que la crítica enfatice el papel de la esposa de Armstrong (interpretado por una excelente Claire Foy), que la valore como una pieza indispensable, fundamental, para el éxito de la empresa. Presenta unas mujeres sólidas como rocas que sostienen a unos maridos francamente desequilibrados y neuróticos —que están como cabras, vamos—, y, según la protagonista, son como niños jugando con maquetas. Repleta de detalles, mientras las mujeres se presentan por el nombre, ellos lo hacen por el apellido. Se ve como ellas comparten galletas y buena vecindad y crean las condiciones para que ellos puedan hablar de proyectos y llevarlos a cabo. Obvia su posible papel como protagonistas.