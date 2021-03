Un hombre ataca con gas pimienta a cinco mujeres durante la manifestación del 8-M en Barcelona

Un hombre ha atacado con un spray de gas pimienta a cinco mujeres que participaban en la concentración del 8-M en Barcelona celebrada este lunes, según han confirmado fuentes del consistorio barcelonés a Europa Press.

El agresor ha sido retenido por la Guardia Urbana de la capital catalana. Aunque no ha sido detenido, sí que ha quedado investigado por un delito de lesiones leves.

Las participantes de la concentración han sido atendidas por el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) y han presentado sendas denuncias contra el agresor.

Una concentración estática

En Barcelona, unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana, han ocupado el paseo de Gràcia en un Día de la Mujer atípico marcado por el coronavirus, que ha obligado a sustituir la tradicional manifestación del 8-M por una concentración estática para reducir el riesgo de contagio.

Bajo el lema “Juntas, diversas y rebeldes somos imparables”, el acto ha arrancado hacia las 18.30 horas con todas las inscripciones —alrededor de 3.600— agotadas, lo que no ha impedido que algunas personas se sumaran a la reivindicación feminista al son de “Yo no me quedo en casa”.