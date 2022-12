Un jubilado de 83 años inventa un sistema para generar energía limpia con el movimiento del mar

Como recoge la web ecoinventos, el propio autor asegura que la ventaja de la energía mareomotriz sobre otras renovables es que es predecible. “Si no sale el sol, los paneles solares no funcionan. Si no hay viento, los aerogeneradores son inútiles. Y si el mar está en calma y no hay olas, los generadores de energía de las olas no funcionan”, añade, asegurando que en cambio, cada día, dos veces al día, las mareas suben y bajan.