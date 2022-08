"Para inyectar una droga necesitan entre 5 y 10 segundos", el mensaje de calma de un policía sobre los pinchazos

Europa Press News via Getty Images

El policía cree que estos pinchazos son “una moda idiota” de la que no se han hallado más consecuencias que las propias agresiones . “No se han encontrado jeringuillas en los cacheos que se hacen, no se han dado delitos asociados...” Sí se han encontrado, prosigue, “adolescentes con palillos en los bolsillos en Navarra”.

Palacio ha querido dejar claro que “para inocular cualquier droga necesitas entre 5 y 10 segundos de inyección”, explicando que no vale con un simple pinchazo. Ha puesto el ejemplo de la vacuna contra el coronavirus, que no es inmediata, sino que requiere unos segundos. “Es muy difícil que no notes un pinchazo en frío durante esos 10 segundos”.