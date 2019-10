Franco 'se muda’ (por fin): historia de un polémico traslado

No está previsto que se abra el féretro para comprobar el estado de los restos o su identidad, ya que el entonces notario mayor del Reino ya dio fe en su día de que el cadáver que se inhumaba en la basílica era el de Francisco Franco.

El cadáver de Franco se inhumó en noviembre de 1975 en un ataúd doble, con una estructura interna de zinc sellada y otra externa de madera. En el caso de que el ataúd de madera se encuentre en buen estado, se empleará ese mismo para su traslado.De no ser así, se introducirá el féretro de zinc en otro ataúd preparado al efecto.

Todo se enmarañaba en un complicado proceso judicial con la familia buscando cualquier laguna para pararlo. En febrero de 2019, el Gobierno aprobó la orden de la exhumación y dio de nuevo un plazo a la familia para elegir un lugar para el nuevo enterramiento que no sea la Almudena. La decisión vuelve a ser recurrida tanto por la familia como por los monjes del Valle, pero el Gobierno fijó en el Consejo de Ministros el 10 de junio como fecha final. O eso creían.

A finales de agosto de 2018, el Gobierno aprobó mediante un real decreto la modificación de la Ley de Memoria Histórica para dar cobertura legal a la exhumación. Los familiares acudieron al Defensor del Pueblo. En septiembre los Franco anunciaron su deseo de que los restos fuesen trasladados a la catedral de La Almudena. A finales de año el Vaticano garantizó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo que no se opondría a la exhumación de Franco, por lo que el Gobierno acordó seguir con los trámites. Cuando se ordenó a la ministra de Justicia Dolores Delgado que remitiera el proyecto necesario al Ayuntamiento del Escorial, la familia recurrió la decisión ante el Supremo, que en diciembre rechazó la petición de paralizar la exhumación.

Toda esta precaución se debe a la expectación y la polémica que ha levantado la exhumación del dictador de un mausoleo que muchos consideran un “insulto” de dimensiones gigantes y una exaltación de la dictadura y el nacional-catolicismo. Para aquellos que no sepan (todavía) qué es el Valle de los Caídos y cuál es su historia, hemos preparado este repaso en gifs a los aspectos clave del polémico monumento.

Este jueves, dentro de la basílica, en la que no podrán tomarse imágenes, solo estarán los operarios estrictamente necesarios para extraer la losa que cubre la tumba, de 1500 kilos, un forense, la ministra de Justicia Dolores Delgado como Notaria Mayor del Reino y encargada de levantar acta de la exhumación, así como 22 familiares que han mostrado su deseo de asistir, entre nietos y bisnietos del dictador.

Pero ya tuvo suficientes honores durante toda su vida, y si crees que no, échale un ojo a estas fotos...

El féretro con los restos de Franco no llevará ningún tipo de bandera y será trasladado en un helicóptero de las Fuerzas Armadas a su nueva ubicación en un panteón familiar en el cementerio madrileño de El Pardo, en las afueras de Madrid. Esta era una de las polémicas que rondaban a la exhumación: la familia pedía rendirle honores en la exhumación...

A pesar de que es historia reciente de nuestro país, no todo el mundo sabe todo lo que tendría que saber de Francisco Franco. De hecho, los más jóvenes que nunca vivieron a la vez que el dictador sólo lo han podido estudiar en el instituto (y a saber de qué manera) o a través de libros y películas.

Sí: firmaba sentencias de muerte mientras tomaba chocolate caliente con picatostes. Pero hay otras historias sobre Franco que no son ciertas, ni mucho menos. No creó la Seguridad Social, no inventó las vacaciones pagadas y con él también había paro. Descubre en este reportaje estos y otros bulos sobre la dictadura.