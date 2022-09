Un senador le hace un regalo y Sánchez le agradece el detalle en pleno debate

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha hecho un regalo al presidente del Gobierno, como así ha señalado en su cuenta de Twitter al comienzo del debate. “Llevo un regalito por el presidente español. Hoy me toca un cara a cara con él en el Senado y como no cumple su palabra tendré que recordarle cuatro cosas con un presente textil que es muestra del talento que tenemos en las Islas Baleares”, ha reflejado en la red social.