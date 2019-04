Un señor cualquiera

Yo no lo hubiera hecho. No hubiera sido capaz, no sé si por cobardía o porque tal vez no haya amado a nadie lo bastante, con la suficiente intensidad para llevar a cabo tal impresionante prueba de amor. Y justamente por eso me comía la curiosidad por saber más de ese hombre que esta semana nos ha removido la conciencia y los ha dado una lección de amor infinito.

No es un superhéroe con superpoderes que le permitan hacer cosas a las que otros no nos atrevemos; no viste capa ni mallas, ni tiene pinta de sesudo filósofo. Ni siquiera es rojo, con cuernos y tenedor. Es un señor normal. Bajito, un poco calvo, de edad mediana, de hablar calmado y pensamiento, por lo poco que le hemos escuchado, tranquilo y sin ira. Hasta tiene un nombre y un apellido de lo más común. De los que se olvidan rápidamente.

Pero creo que nos costará olvidarnos de Ángel Hernández, el hombre que prestó sus manos a su mujer para que abandonara décadas de sufrimiento. Nos costará olvidar la imagen de su cara, cansada, pero serena, tras declarar ante el juez y asegurar que «no tengo miedo, estoy tranquilo porque mi mujer ha dejado de sufrir y eso es lo importante».

No le interesa que le apoyen lo tilden de valiente, sino que sirva para que la eutanasia se apruebe, y nadie tenga que pasar además, por el sufrimiento de ser esposado, detenido y retenido en un calabozo durante 24 horas. Es dolor sobre dolor. Es sumar a una pérdida en condiciones tan difíciles, el castigo de una Ley inflexible. O de la ausencia de una ley específica, que en esas estamos.