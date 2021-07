Una amiga de Samuel Luiz: “Tenemos que pararle los pies a esta gente”

“Me dijeron ‘no te asustes, pero la noticia es por tu… por Samuel’. No me lo creí al principio”, explicó Sara Fernández para El HuffPost, de la llamada que recibió cuando la información del fallecimiento de Luiz comenzaba a extenderse. Se encontraba en el coche de camino a su pueblo, pero esa noche se trasladó al tanatorio. Allí le contaron todo lo que sucedió aquella madrugada, “la versión de verdad”, apuntó.

Tras inclinarse y colocar en la ofrenda floral una fotografía plastificada, con especial mimo y cuidado para que el celo se fijase bien sobre la acera mojada, depositaron las flores y guardaron un particular momento de silencio. Era imposible no advertir que dos de ellas arropaban a la del medio. Para ella la pérdida era especialmente dura, conocía a Samuel desde hacía 6 años.

“Obviamente fue una agresión homófoba que no tiene perdón”, detalló la joven gallega, a la que ya habían advertido con un “escuches lo que escuches, esta es la versión verídica”. Ellas ya estaban más que preparadas para los comentarios que tratarían de desacreditar los argumentos esgrimidos por las amigas que acompañaban a Samuel durante el suceso.

“Si hubiese sido un chico hetero no se le hubieran encarado así“, dijo Bea apoyando a Sara, para que ésta afirmase con un rotundo “efectivamente”. Tan rotundo como la explicación que dio de por qué estaría en la concentración de María Pita. “Vamos a visibilizar que esto no puede seguir pasando y que hay que acabar con esto”, sentenció.

“Era una persona increíble, super alegre y dulce, cariñoso… no tenía maldad ninguna y siempre estaba ahí cuando tenías un problema”, describió Fernández en una lista de halagos, cortada por momentos por la dureza del recuerdo y de su ausencia.

La reivindicación

Las tres jóvenes se pronunciaron sobre lo que, afirmaron, es un auténtico problema en España. “Necesitamos una juventud que reivindique esto, ¡estamos sentados en los sofás y no hacemos nada!”, exclamó Paula, la otra joven que acompañaba a Fernández. Las tres presentaron sus demandas sobre el mismo suelo en el que perdió la vida Samuel, indicando lo que quieren que ocurra tras esta suerte de gota que colma el vaso. De hecho, pusieron el foco en las otras pequeñas gotas. “Que no vuelva admitirse un chiste homófobo, aunque sea tu madre o tu hermano. No es una broma, no podemos pasar ni una más a nadie”, señaló Bea.