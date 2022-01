Una cantante checa muere de Covid tras contagiarse aposta para no vacunarse

Hanka Horká, la cantante checa del grupo de folk Asonance, ha muerto a los 57 años tras haber contraído el coronavirus de forma deliberada para superar la enfermedad y así poder obtener su pasaporte sanitario sin tener que vacunarse.

Según ha contado El País, el grupo en el que canta Horká, casada y residente en Praga, es conocido en su país por su postura antivacunas. La propia cantante, del mismo pensamiento, presumió en sus redes sociales del contagio.

Jan Rek, hijo de la cantante, ha contado en la radio pública checa que su madre se había negado a vacunarse y que se había expuesto voluntariamente a la enfermedad que él y su padre, ambos vacunados, contrajeron antes de Navidad.

“Mi padre y yo estuvimos enfermos durante tres días; mi madre lo estuvo cinco”, ha aclarado el hijo y ha recogido El País. “Ella decidió vivir normalmente con nosotros y prefirió contraer la enfermedad antes que ser vacunada”, ha añadido el hijo de la cantante.

El hijo de la cantante fallecida ha acusado a las personas que forman parte del movimiento antivacunas local de haber aleccionado a su madre para no vacunarse: “Sé exactamente quién forjó su opinión [...] Me entristece que haya creído más en esas personas extrañas que en su propia familia. No fue solamente desinformación total, sino también opiniones sobre la inmunidad natural y los anticuerpos creados al contraer la enfermedad”.