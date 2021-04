Una colaboradora de 'Más Vale Tarde' cuenta horrorizada lo que vio en el Zendal

Beatriz de Vicente, abogada y colaboradora de Más Vale Tarde, ha relatado en el programa de La Sexta que ha tenido que pasar dos días ingresada en el Hospital Isabel Zendal de Madrid tras contagiarse con la variante británica del coronavirus.

De Vicente ha explicado que ha perdido 9 kilos y que todavía está recuperándose de las secuelas y ha contado que su experiencia en ese centro hospitalario ha sido “traumática”.

“El Zendal es una granja de pollos, es un nave industrial con luz prácticamente las 24 horas a cama corrida. Cuando digo cama corrida es que estamos en una nave, una cama al lado de otra”, ha explicado antes de subrayar que la única intimidad que había era la que proporcionaba la “cortinita de las películas de postguerra”.

“A la pobre señora que tienes en frente le van a poner una cuña y tienes que retirar la mirada por respeto para que tenga algo de intimidad. El cuarto de baño es comunal, y te levantas, si puedes, con tu bombona de oxígeno para ir al baño, aunque a lo mejor te quedas ahí”, ha relatado De Vicente, visiblemente emocionada.

“Oye, para atender una situación de emergencia absoluta no lo dudo, pero es devastador”, ha proseguido antes de calificar de “devastador” que, quien pueda pagar un hospital privado, disfrute de otro tipo de atención.

De Vicente ha matizado, en cualquier caso, que los profesionales que trabajan en el Zendal “se dejan la piel”. En el programa estaba también el popular médico César Carballo, quien ha reconocido que “las instalaciones son claramente mejorables”.

“Llevamos muchos años hablando de gastos sanitarios cuando tendríamos que hablar de inversión. Desgraciadamente esto es lo que tenemos: no hay médicos en primaria, la base del sistema falla y no se habla ya de rastreadores. Pero todo el personal sanitario se está dejando la piel en tener una sanidad de tipo B, porque ya no es A”, ha afirmado el sanitario.