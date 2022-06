“España no es un país homófobo y Madrid mucho menos, es la capital de la libertad y aquí no se pregunta la orientación sexual de nadie”, ha asegurado antes de recordar que “fue en 1996 el primer desfile del Orgullo con Álvarez del Manzano en la ciudad de Madrid”. Además, ha dicho que fue en 2007 la sede del Europride con Gallardón y Esperanza Aguirre.

“A pesar de ustedes, llevamos haciendo el Orgullo más de 30 años. El orgullo no es un desfile. Si usted quiere salir a desfilar salga. Yo salgo ha manifestarme y a recordar a los que no están para que yo pueda estar aquí sentado porque hace años no podíamos estar aquí sentados ni en muchos sitios”, ha recordado.