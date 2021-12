Una experta del CSIC avisa sobre lo que habrá que hacer esta Navidad ante la variante ómicron

De momento, ha resaltado Zúñiga, “hay que ser prudentes”. “No hay datos que lleven a la alarma diciendo que no van a funcionar las vacunas. Y lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, vigilar mucho la diseminación y los contactos de los posibles infectados con esta nueva variante”, ha apuntado.

“Hay que esperar a que se hagan las evaluaciones pertinentes. Todas las posibilidades están abiertas y en poco tiempo sabremos lo que más nos preocupa, que es si las vacunas siguen siendo o no efectivas para esta variante”, ha explicado la experta.

De cara a esta Navidad, Pastor ha querido saber el grado de preocupación de los expertos. Así Zúñiga ha afirmado que “lo que hay que hacer es incidir en que la vacuna es una cosa estupenda que ha puesto a España en una situación mejor que a nuestros vecinos europeos, porque hemos vacunado muy bien, a mucha gente, y sobre todo a la población más vulnerable, que de hecho se le está volviendo a vacunar con esa tercera dosis para que estén más protegidos”.

Además, ha incidido en que esta no es la única medida: “Sabemos que las personas vacunadas se pueden infectar, y que pueden por tanto potencialmente infectar a otros. De manera que hay que seguir teniendo esas medidas de prudencia, mascarilla, distancia social, ventilación, no juntarnos con muchas personas que no conocemos”.

Así, según la experta, “podremos pasar unas navidades, no diría yo que relajadas, pero desde luego mejor que las anteriores”.

Zúñiga ha insistido en la importancia de evitar aglomeraciones sin mascarilla con muchas personas que no conocemos, “incluso aunque sea en el exterior, esto es importante recordarlo, la norma estaba muy clara: no mascarilla en el exterior cuando se puede mantener la distancia”. Y ha pedido evitar que se forman esas aglomeraciones que se ven a veces por ejemplo en calles comerciales de gente sin mascarilla porque está en el exterior.

“Eso es un peligro, todo el mundo tiene que ser consciente de que cuando se quita la mascarilla puede estar potencialmente en peligro: él y sus allegados”, ha afirmado.