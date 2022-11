Una jueza de Vitoria no permite inscribir a una niña con el nombre en euskera elegido por sus padres

Manteiga ha recordado que su nieta nació el 22 de octubre pasado, tras lo cual sus progenitores intentaron inscribirla en el registro “como todos los niños”. Los padres se vieron sorprendidos al ser informados que no podían admitir el nombre elegido por ellos, Hazia, porque como nombre propio no existía en ningún registro.

Es en esos momentos cuando la familia se pone en contacto con Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, que les comunica que, en principio, no existe ningún problema. ”Hazi tiene muchas definiciones, criar, cuidar, crecer. Hazia en sí es semilla, por lo que no entendemos por qué la letrada no da el visto bueno (al nombre) cuando los padres han elegido este nombre para la niña con muchísimo cuidado, muchísimo amor”, aseguran.

La abuela ha asegurado que como la niña tenía que estar registrada, se les advirtió de que si “en unas horas la niña no está inscrita, elegiría ella (la juez) el nombre”.