Una mujer explica cómo le estafaron 12.000 euros: ojo al SMS, que es fácil picar

La víctima ha relatado que recibió un mensaje en su móvil de alguien que aseguraba ser su banco, Unicaja: “Lo leo y pienso que es mi propio dispositivo y pincho en este enlace. Pincho y me dice para meter mi usuario y contraseña. Lo metí y para verificar mis datos, me pidió que metiera un código de verificación”.

“Cuando abrí el enlace vi que aparecía lo que tenia mi hijo en su cuenta y el dinero que estaba en mi cuenta. Digo: ‘Está correcto’. Y lo dejé. Mi marido fue al banco a sacar dinero para una obra y cuando fue al cajero no le dio dinero. Entró en la caja habló con la chica y le dijo que nos habían sustraído el dinero a través de un mensaje”, ha relatado.

“Los últimos SMS detectados contienen enlaces fraudulentos a dominios como .ru, .info, .es, .com, .ly, .top entre otros. Para hacer más creíble la URL y que no parezca fraudulenta, es posible que aparezca el nombre del banco o palabras como ‘seguridad’, ‘seguro’, ‘cliente’, ‘particular’, ‘ciberseguridad’, ‘incidencia’, ‘reactivación’, ‘cuenta’, ‘verificar’. De esta forma, no le hará sospechar a la víctima de que está ante un fraude”, señala el organismo.