Lo que se ve en esta imagen de 'laSexta Noche' ha indignado (y mucho) a Fernando Simón

Fernando Simón está decepcionado. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comparecido este lunes en rueda de prensa apenado por las imágenes que se han visto en España este fin de semana.

Miles de personas salieron en la noche del sábado al domingo a celebrar el fin del estado de alarma en ciudades como Madrid, Barcelona y Salamanca, donde se formaron enormes grupos en los que nadie llevaba mascarilla y donde no respetaban las distancias de seguridad.

El epidemiólogo ha entonado también el mea culpa y ha señalado que quizá no ha sabido transmitir el mensaje de que todavía el virus no está vencido: “Tengo un púlpito aquí que me da visibilidad y que no he utilizado bien”.

Pero el experto también ha tenido varios mensajes para los medios y para los políticos. Simón, que no suele ver la televisión, sí que estuvo más pendiente de ella este fin de semana y ha sido crítico con lo que se ha visto en programas como laSexta Noche, el programa nocturno de Iñaki López en laSexta.

En dicho espacio televisivo se pudo ver durante toda la noche un rótulo gigante en el que se podía ver una cuenta atrás con el tiempo que quedaba para el fin del estado de alarma. Además de otro contador a modo de mosca que se situó en la parte superior izquierda de la pantalla.

Una imagen que ha querido reseñar, para mal, Fernando Simón.