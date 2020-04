Una reconstrucción europea

Ni Holanda, ni Alemania, ni los escandinavos… tienen ya futuro sin los demás. Reino Unido sufrirá las consecuencias del Brexit. No contaba con que el canal inglés no lo protegería de este coronavirus, y ahora, a la factura que le pasará su altivo abandono del club, tendrá que añadir la de abordar en solitario el coste de la recuperación.

Europa dejó de ser un ajedrez continuo, donde se practicaba el Gran Juego (por cierto, Inglaterra siempre jugó a dividir, ya lo dijo el premier Lord Palmerston, a caballo entre los siglos XVIII y XIX: “Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes”), para pasar a ser un proyecto de unidad con vocación de pasar de ser mero actor subordinado a intereses ajenos a protagonista influyente en el escenario internacional.

No parece probable que la recuperación y la normalización comience ipso facto nada más controlado el Covid-19. Hará falta tiempo, mucha sensatez y mucho sacrificio para salir del hoyo sin daños devastadores, como en la Gran Recesión que aún coleaba ‘ayer’.

Vivimos en una especie de economía circular de flujo continuo. España no se repondrá del frenazo turístico hasta que los trabajadores alemanes, ingleses, italianos, nórdicos… etcétera vuelvan a hacer vida normal y los que los perdieron recuperen sus empleos y la capacidad adquisitiva; y los españoles no podrán adquirir coches alemanes, franceses, italianos, ni otros productos de esos y otros países hasta que no recuperen sus trabajos perdidos y su nivel de vida. O todos ganan, o todos pierden. Las naciones ricas del norte, los contribuyentes netos, tienen que aceptar de una vez que sin la clase turista no son viables las compañías aéreas, ni los trenes…

Ojalá, por su propio interés, Alemania escuchara las sabias advertencias del canciller Helmut Schimdt, cuando advirtió en 2010 en el Congreso del SPD en Berlín que Alemania perdería más que lo que ganaría si no afrontaba la crisis con solidaridad hacia los que más la estaban sufriendo. Pedir perdón por cosas de hace 70 u 80 años es muy moral y edificante; pero a veces es igual de importante pedirlas por lo que se hizo mal hace ocho, diez o doce años, que está en el origen de la propagación de ese otro virus que es el nacionalismo y la extrema derecha, siempre parásitos de las crisis.

Por eso es clave, para la estabilidad europea y para el europeísmo de progreso que la UE actúe con sentido tanto filosófico e ideológico como pragmático. Los ‘coronabonos’ son una medida inteligente para la reconstrucción. Y a partir de ahí, los complementos de solidaridad que se quieran.

Hay que reflexionar sobre el ‘milagro europeo’ tras la Segunda Guerra Mundial y el camino recorrido, siempre hacia adelante. Ahora hay que aplicar este modelo; pero a su vez, los países, y es el caso de España, tienen que ‘implementar’ este libreto adaptado a los equilibrios nacionales. España tiene la experiencia de los Pactos de la Moncloa (1977) y del famoso Consenso de la Transición, un trato para posibilitar la Constitución en un momento en que las fuerzas oscuras, la extrema derecha y el terrorismo etarra y la extrema izquierda, trataban de torpedear la alternativa democrática. Las cosas han cambiado, pero el temor sigue, porque los fantasmas siempre quieren volver.

Hace años, desde aquellas ‘marea’ que visibilizaron el malestar transversal de la clase media y los trabajadores por el manejo cruel y despiadado de la crisis, ya se hablaba de la necesidad de un gran consenso nacional, que nunca fue tenido en cuenta por el Gobierno Rajoy.

Después, tras la moción de censura las voces favorables a un gran Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas arreciaron. Cuando Sánchez ocupó La Moncloa, éste fue un lugar común en casi todos los editoriales, pero como en el refrán de la burra de no sé quiénes “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Ningún líder político dio un paso en esa dirección. Al contrario, todos se convirtieron en francotiradores, con nulo interés en solucionar las cosas de esa manera que había probado su eficacia en Europa y en España.