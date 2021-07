Una semana sin Samuel: radiografía del crimen que ha conmocionado a España

Una semana después del crimen de Samuel Luiz, la Policía busca a más jóvenes implicados en la “turba” que le golpeó hasta la muerte, tras seis detenciones que han llevado a tres jóvenes a prisión y a dos menores a un centro de internamiento.

Han sido numerosos los actos de repulsa en toda España por este asesinato que sus amigos y el movimiento LGTBI consideran homófobo, pero la investigación todavía está en curso y las autoridades policiales no confirman esta motivación.

La investigación de la Brigada de la Policía Judicial de A Coruña se centra ahora en el análisis de cámaras de seguridad de la Avenida de Buenos Aires, tanto públicas como de entidades privadas, y sobre todo el rastreo de redes sociales, han precisado fuentes cercanas al caso.

Se trata de localizar a todos los participantes en la paliza que recibió Samuel a lo largo de unos doscientos metros: desde la puerta del local del ocio en el que estaba con una amiga hasta el lugar en el que se desplomó, tras una discusión que comenzó porque un joven creyó que le estaba grabando con el móvil.

La Policía no encaja este crimen, por el momento, con un delito de odio motivado por homofobia, ya que a la víctima le gritaron “maricón” inicialmente pero no se tiene constancia de que los agresores le conocieran y pudieran agredirle por su condición sexual. No obstante todas las hipótesis se contemplan.

Estos son los momentos principales del crimen de Samuel Luiz, de 24 años, auxiliar de enfermería y trabajador en la Institución benéfica Padre Rubinos.

3 DE JULIO

Sobre las tres de la madrugada Samuel y una amiga salen de un local de la zona de Riazor a tomar el aire. Contactan con una amiga por videollamada y un joven les dice que paren de grabarle, según el relato de la acompañante de la víctima.

Le responden que no están grabando pero el presunto agresor espeta: “para de grabar o te mato, maricón”. Samuel le contesta “maricón de qué” y llega el primer golpe. Se aleja momentáneamente y vuelve con más personas que pegan a Samuel mientras trata de escapar, hasta que cae al suelo desplomado.

Los servicios de emergencias atienden a Samuel, que es trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía comienza a tomar declaración a testigos del suceso y visiona las cámaras de la zona.

4 DE JULIO

Conocidos de la víctima impulsan en redes sociales el movimiento “Justicia para Samuel”, que pide que si alguien vio algo de lo ocurrido no dude en aportar su testimonio.

Se celebran varios actos para rendir homenaje al fallecido y sus amigos apuntan a que pudo ser agredido por su orientación sexual.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta tercera y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, condenaron un crimen en el que denotaron tintes homófobos, al igual que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

El padre de Samuel, Maxsoud Luiz, dejó un mensaje escrito en el lugar en el que el chaval quedó malherido con el que quiso agradecer el trabajo del 061 “por todo el esfuerzo realizado” y expresar el dolor de la familia porque “nos quitaron la única luz que iluminaba nuestra vida”.