Una semana sin plástico: así es el nuevo reto viral para salvar el planeta

La iniciativa aparece hace unas semanas en un grupo de Facebook, Zero Waste España . Su creadora, Cristina Cañarate lo puso en marcha en enero de 2017 con una convicción clara. “Hay mucha gente que quiere reducir el consumo de plásticos pero, en un primer momento, no sabe por dónde empezar, cuáles son las alternativas”, cuenta a El HuffPost. Ahora, más de 15 mil personas comparten sus experiencias, propuestas y dinámicas.

Una de ellas fue, precisamente, la de hacer un boicot. Surgió a raíz de un comentario de Esther Miquel hace unas semanas y Juliana Maruri no quiso que se perdiera en el tablón y se puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue crear un evento para difundir el reto, que ya suma 1.566 asistentes y 1.997 interesados. Pero, además de la difusión, ese espacio virtual está sirviendo para sumar propuestas paralelas al reto y decenas de experiencias en primera persona.

“Ayer fui a comer con mi abuela a un chiringuito y al pedir alioli me lo trajeron en un mini envase de plástico de un sólo uso. [...] Pedí que me lo pusieran en un cuenquito o algo que no fuera plástico de un sólo uso, como se ha hecho toda la vida, vamos. La encargada se sorprendió y en mitad de su follón creo que no le gustó demasiado mi petición, pero al final estuvimos hablando de que hay que evitar este tipo de envases innecesarios, sobre todo cuando hay otras opciones. Es un trabajo duro y muy pesado, pero hay que mantener la guardia para que la concienciación llegue a todo el mundo”, comenta una usuaria adherida al evento.