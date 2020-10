Verónica Echegui relata cómo un actor se sobrepasó con ella: "Que no me huela la vagina o le pego una patada"

La actriz Verónica Echegui, de 37 años, ha relatado varias experiencias y episodios machistas que ha sufrido durante su carrera profesional. Entre ellas, una que tuvo lugar durante una escena de cama, cuando un actor le olió la vagina.

“Según cortaron, me fui a hablar con el director. Le dije: ‘O le dices a este señor que no me huela la vagina mientras rodamos o te aseguro que le pego una patada’. El director lo apartó, habló con él y no hubo más problema. Es una situación de mucha vulnerabilidad para la actriz y yo no debería haber sido la encargada de solucionarlo”, ha contado en una entrevista en la revista Icon por el estreno de la película ‘Explota, Explota’”.

Sus primeras entrevistas, según la actriz, giraban en torno a su físico. “En aquella época se minimizaban mucho esas cosas. Cuando un productor me tocó el culo le pegué un grito y le dije de todo. Me puse como loca. Él se puso morado y no volvió a aparecer por el set”, recuerda.

Echegui opina que ha habido una sensibilización en cuanto a los problemas de normalización del acoso y del machismo en el sector. “Antes se normalizaba. Se suponía además que tú tenías que tener cuidado y toda la responsabilidad se nos ponía a nosotras, respecto a decidir con quién te ibas. Una vez pedí un masaje en un hotel y el masajista me plantó su pene duro en mi vagina. Le dije: ‘¿Cómo te llamas? No me vuelvas a poner el pene encima’. Se puso muy nervioso, me pidió perdón. Le dije: ‘Si llega a ser otra chica que no tiene la capacidad de ponerte límites, tu habrías seguido, ¿no?’ ¿Cuántas veces has hecho esto?’. Su argumento era que por mi belleza era inevitable. Me decía que es que era tan guapa, que parecía una princesa. Hablé con la dirección del hotel y lo despidieron”, ha detallado.

Echegui no es la primera actriz que relata experiencias de este tipo. Desde que estalló en Hollywood el movimiento feminista #Metoo, que denuncia los abusos en la industria del cine, han sido muchas las celebridades que han alzado la voz.