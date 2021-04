Verónica Sanz confiesa su reacción tras ver a Miguel Bosé con Jordi Évole: "Hoy he sufrido"

La entrevista de Jordi Évole al cantante Miguel Bosé fue la clara protagonista de este domingo por la noche. LaSexta emitió la segunda parte, en la que el artista hablaba abiertamente de su postura negacionista respecto al coronavirus.

“Lo soy. Soy negacionista, lo llevo con la cabeza bien alta”, reconoció el artista español. “Tengo acceso a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles, van a caer todos, uno detrás de otros: médicos, políticos y farmacéuticos”, explicó durante la entrevista.

Sin embargo, Bosé no se atrevió a confrontar sus opiniones con Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. “Está feo lo que estás haciendo porque yo no soy un profesional. No me voy a poner a hablar con ningún científico porque no tengo conocimientos suficientes”, reconoció.

Las opiniones a la entrevista colonizaron las redes sociales desde el primer momento y el hashtag rápidamente se aupó a las primeras posiciones.

A Bosé le respondieron personas de todos los niveles de la sociedad, desde científicos hasta presentadores de televisión.

Verónica Sanz, copresentadora de laSexta Noche, valoró en su perfil de Twitter cómo había sido su reacción al escuchar la entrevista completa.

“El domingo pasado me divertí viendo a Bosé, en el repaso biográfico que hizo Évole. Hoy he sufrido viendo a alguien dañado, perdido”, confesó. “Las fabulaciones del negacionista, lo menos grave. Ojalá tenga a quien le cuide y le quiera”, remató la periodista.