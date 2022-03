Víctimas de abusos en la Iglesia proponen una "comisión de la verdad" y no participarán en la del Defensor del Pueblo

Hurtado ―que ha elaborado un informe jurídico-técnico presentado por la Plataforma Tolerancia 0― ha señalado que el procedimiento legislativo para esta comisión sería que el Parlament aprobara una proposición no de ley apoyando la creación de la comisión para ver si existe apoyo político.

Una vez se aprobara la proposición no de ley, plantea realizar una comisión de estudio en el Parlament con expertos para la aprobación del estatuto jurídico de la comisión de la verdad, y una proposición de ley para la modificación en el Congreso del Código Penal para dotarla de poderes coercitivos. “Si no hay poderes coercitivos no tiene ningún sentido”, ha dicho.