Aumentan a 217 los muertos en Gaza mientras Israel afirma que continuará "cuanto sea necesario"

Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency via Getty Images El ejército israelí bombardea Rafah, en Gaza, este martes.

Ya son al menos 217 los palestinos que han muerto en Gaza víctimas de los bombardeos, entre ellos 63 menores. Mientras, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que la operación militar seguirá “el tiempo que sea necesario hasta restaurar la calma de los ciudadanos de Israel”.

Los ataques aéreos israelíes han continuado este martes desde primera hora, incluido uno que ha alcanzado un edificio perteneciente a la Universidad Islámica en la Franja, que contenía centros educativos y una biblioteca, sin que haya detalles sobre si ha dejado víctimas. En total, el Ministerio de Sanidad gazací ha señalado que hay al menos 1.500 heridos de diversa consideración desde el inicio de los ataques hace ya nueve días, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.

También han sido bombardeadas varias viviendas en las localidades de Ciudad de Gaza, Jan Yunis y Abasan, así como oficinas de Hamás y edificios gubernamentales en el enclave.

Entre los objetivos también se encuentra Mohammed Deif, comandante de las Brigadas de Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, al que habrían estado atacando desde hace una semana, según el diario The Jerusalem Post, citando fuentes militares.

Represión de las movilizaciones

Al balance de víctimas en Gaza hay que sumar la muerte de diez personas en Israel por el disparo de proyectiles desde la Franja, entre ellas una ciudadana india, y la de más de 20 palestinos en Cisjordania en el marco de la represión de las últimas movilizaciones para condenar la ofensiva contra Gaza y los sucesos en Jerusalén.

Las fuerzas israelíes han comunicado que dos de sus soldados han resultado heridos este martes por los disparos recibidos durante un tiroteo cerca del asentamiento de Beit El, en Cisjordania, en el que han fallecido tres ciudadanos palestinos. Según Israel, su Ejército ha devuelto un ataque que se produjo desde el interior de una manifestación que estaba teniendo lugar en esa zona.

El Ejército israelí ha señalado a primera hora del día que durante la madrugada de este martes ha destruido varios “objetivos terroristas” en Ciudad de Gaza, incluidos lanzacohetes y túneles de Hamás. “Hamás demuestra una vez más que pone deliberadamente objetivos militares en zonas civiles”, ha agregado.

“El tiempo que sea necesario”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) “no esperaba” los golpes que está recibiendo en los últimos días y ha advertido de que la operación militar seguirá “el tiempo que sea necesario hasta restaurar la calma de los ciudadanos de Israel”.

Durante su visita de este martes a la base aérea de Hatzerim, en el suroeste de Israel, Netanyahu ha agradecido al Alto Mando y a los soldados allí replegados por sus acciones de estos días y ha celebrado que Israel haya hecho retroceder a Hamás “muchos años atrás” gracias a una serie de ataques que “no esperaba”.

“Continuaremos el tiempo que sea necesario para devolver la tranquilidad a los ciudadanos de Israel. Estoy seguro de que todos los enemigos que nos rodean ven lo costoso que es atacarnos y estoy seguro de que aprenderán la lección”, ha dicho.

En ese sentido, también se ha manifestado el ministro de Defensa, Benny Gantz, durante una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, a quien le ha hecho saber que los ataques contra Hamás “continuarán hasta lograr la tranquilidad a largo plazo”.

Lejos del alto el fuego

Mientras, Izzat al Rishq, uno de los líderes de Hamás, ha negado este martes la información que ha aparecido en las últimas horas en algunos medios de comunicación israelíes, en los que se afirmaba la cercanía de un alto el fuego.

“No es cierto lo que informaron algunos medios enemigos de que Hamás acordó un alto el fuego para el jueves. No se alcanzó ningún acuerdo, ni fechas específicas”, ha negado Al Rishq a través de un comunicado al que ha tenido acceso el diario The Times of Israel.

Al Rishq ha recalcado que si bien “los esfuerzos y los contactos de los mediadores” ―entre ellos Naciones Unidas, Egipto y Qatar― “son serios”, también “son claras y bien conocidas” las demandas del pueblo palestino.

El Consejo de Seguridad ha celebrado este martes su cuarta reunión para tratar la situación en Israel y los territorios palestinos, un encuentro que habría terminado nuevamente sin resultado.

Las tensiones aumentaron el 9 de mayo, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron nuevamente en la Explanada de las Mezquitas –lugar conocido como Monte del Templo por los judíos– y lanzaron gases lacrimógenos incluso en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.

Tras ello, Hamás lanzó varios proyectiles contra Jerusalén y sus alrededores, tras varias advertencias a Israel sobre la represión policial, lo que llevó a Israel a responder con una campaña de bombardeos contra el enclave. El recrudecimiento de los combates se ha visto además seguido por un aumento de los enfrentamientos entre judíos y musulmanes en varias ciudades de Israel y de Cisjordania, incluidas palizas e intentos de linchamiento, lo que ha hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de un conflicto civil a gran escala.