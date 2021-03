View this post on Instagram

Elías ha recordado que “ahí fardaba muchísimo” de Letizia antes de puntualizar: “Que no significa que ahora no lo haga”. Para él, Letizia “es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva”.

En 2005, el actor ya señalaba que la relación de su familia con Letizia cambió cuando ésta se casó con Felipe VI: “Somos una familia bastante apegada y hemos coincidido en bastantes comidas y reuniones. Hasta que llegó a su puesto, siempre nos encontrábamos todos”.

“La he visto un par de veces después de ser reina. Sigue siendo la misma mujer, igual de maravillosa y luchadora”, añadía.

Víctor Elías hizo las delicias de los fans de Los Serrano hace unos meses, cuando se reencontró con Fran Perea, que hacía de su hermano en la serie.

Ambos interpretaron durante el confinamiento una de las canciones de la popular ficción de Telecinco.

“En estos días, supongo que imagináis el por qué, me venía muchas veces a la cabeza el estribillo de esta canción... Y no he sido el único al que le ha ocurrido. Mucha gente por las redes mencionaba el tema y me pedía que una versión de ‘confinamiento’... Así que, aquí aportamos nuestro granito de arena para haceros más llevaderos los días”, escribió Perea.