Víctor Gutiérrez: "En el deporte sigue habiendo barra libre para la LGTBIfobia"

- Llama la atención que te dediques el libro a ti mismo. Concretamente, a tu yo de ocho años porque, por entonces, te avergonzabas de lo que eras e intentabas ocultarlo. ¿Crees que los niños de ahora también se pueden sentir solos y se odian a sí mismos al descubrir su orientación sexual?



- La sensación de soledad, vergüenza y rechazo es intergeneracional. Afortunadamente, cada vez es más fácil ser una persona LGTBIQ+ en España. Tenemos más recursos, la sociedad está más sensibilizada... Pero eso no quita para que haya niños y niñas que, en cuanto tienen conocimiento de quiénes son, sigan sintiendo ese sensación de soledad y miedo.

- ¿Cómo crees que hubiera sido tu infancia hoy?

- Seguramente no hubiese sido tan duro conmigo mismo si ahora fuera adolescente. Yo me sentía solo porque no había ningún referente homosexual en la televisión, que era mi ventana al mundo. Los niños y adolescentes de ahora sí cuentan con referentes en medio audiovisuales, cine, series, política, deportes, medios de comunicación... Eso me hubiera facilitado mucho el entendimiento y el abrazo a mí mismo que no me daba.

- Llegaste a creer que la enfermedad por la que acabó muriendo tu padre era un “castigo divino” por tu homosexualidad. ¿Alguna vez tuviste ideas suicidas? ¿Has necesitado ayuda psicológica?

- A pesar de todos esos sentimientos de culpabilidad, nunca he necesitado ayuda psicológica porque mi terapia era el deporte. Yo me transformaba cuando entraba en la piscina y me sentía respetado por mis compañeros y mis rivales. El título de mi libro (“Balón amarillo, bandera arcoíris”) cuenta eso: el deporte no sólo me ha dado todos los valores que tengo hoy en día, sino que también ha actuado de chaleco salvavidas cuando más lo necesitaba.

- Insisto: ¿llegaste a tener pensamientos suicidas?

- No, afortunadamente. Yo me dediqué a reprimir toda esa parte de mí que no me gustaba con la esperanza de que se me pasase. Un día escuché a un mal llamado psicólogo (Aquilino Polaino) decir que lo mío se podía curar a través de una terapia. Y durante mucho tiempo tuve la esperanza de que, cuando llegara a ser adulto, haría la terapia y me curaría. Mientras tanto, me dediqué a esconder esa parte que tan poco me gustaba de mí.