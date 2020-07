Hay algo que no cuadra en esta foto de Victoria Federica

El calor no ha impedido que la nieta de los reyes eméritos luzca sus prendas favoritas, pero a su look le falta el complemento más importante: la mascarilla. No es la primera vez que Victoria Federica decide no ponérsela a pesar de las recomendaciones sanitarias. La hemos visto en terrazas, de compras y hasta en la peluquería a cara descubierta.