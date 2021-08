Victoria Federica se marca un Letizia y agota este top de Zara

Si a principios del mes de julio, apareció en un desfile de Dior en París con un sobrio y elegante look que la prensa especializada europea aplaudió de forma unánime, esta semana ha convertido una prenda de una firma low cost en un éxito rotundo.

“Y es que hemos sentido un verdadero flechazo. Se trata del look que luce en esta fotografía Victoria Federica, en concreto su top. No solo es precioso, sino que sigue disponible en Zara, con descuento y, además, es una pieza increíble para conseguir un look de invitada ideal este verano”, aseguraban en la revista de moda Elle hace tan solo unas horas.