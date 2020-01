Vidas de escritoras: Hermanas Brontë, Simone de Beauvoir, Lucia Berlin, Pardo Bazán...

Esta obra autobiográfica es una de las mejores de Annie Ernaux y una puerta extraordinaria para conocer el mundo de esta escritora francesa maestra en la literatura del Yo, muchísimos años antes de que este género invadiera el mundo editorial y lo hiciera con vocación literaria y no narcisista. Los años es la destilación de su estilo acerado, crudo y emotivo esparcido de poesía sin adornos. No es un yo exhibicionista, como el que abunda hoy, es un Yo nacido de la vida real y transformado en pura literatura, sentimiento y razón, que se pregunta desde dentro, que no termina de comprender, que se detiene en los detalles, que es el detalle sin tapujos, que se narra a sí mismo al tiempo que ilumina su época. La vida de un escritor como parte, causa y consecuencia de la Vida, con mayúsculas, y del mundo. Annie Ernaux logra un relato sincero, honesto, conmovedor y transparente con reflexiones sobre la vida, el ser, el compromiso, el dolor, la búsqueda del amor y, claro, el tiempo, el tiempo florecido de ilusión y pasión con su estela de melancolía.

Marysé Condé: ‘Corazón que ríe, corazón que llora’, de Marysé Condé

El 11 de febrero de 1837 nació Maryse Condé en Pointe-à-Pitre, capital del archipiélago caribeño de Guadalupe. Su nombre dio la vuelta al mundo cuando en octubre pasado la llamada Nueva Academia de Suecia, en sustitución de la Academia Sueca que en 2018 no entregó el Nobel de Literatura debido a las investigaciones de acoso sexual en el seno de la misma, la distinguió con el Nobel Alternativo de Literatura.

Su vida la relata en Corazón que ríe, corazón que llora:

«Indiferente como de costumbre, a mi padre le daba igual una cosa que otra. Mi madre, por su parte, prefería una niña. La familia ya contaba con tres niñas y cuatro niños. Así estarían empatados. Una vez pasada la vergüenza de que la hubieran pillado, a sus años, en flagrante delito carnal, mi madre empezó a sentirse muy feliz por su embarazo. Orgullosa, incluso. El árbol de su cuerpo aún no estaba marchito, reseco. Todavía podía dar frutos. Frente al espejo, observaba maravillada la redondez de su vientre, los abultados senos erectos, como dos pajarillos recién salidos del huevo. Todo el mundo le repetía lo preciosa que estaba. Una nueva juventud le latía dentro, le iluminaba la piel y los ojos. Las arrugas se le borraban por arte de magia. El cabello le crecía, le crecía, con la espesura de los bosques, y se lo recogía en un moño, canturreando, cosa rara en ella, una vieja canción criolla que le había escuchado cantar a su madre, muerta cinco años antes».

Corazón que ríe, corazón que llora‘, de Marysé Condé (Impedimenta)

Mary Karr: ‘Iluminada’, de Mary Karr

Desde la publicación de El club de los mentirosos, la vida de Mary Karr interesa. La infancia y buena parte de su vida en una familia desajustada contada en ese libro memorialístico tuvo un gran éxito en 1995. En España se publicó hace un par de años con igual suerte. En 2009, Karr publicó Iluminada, traducida al español el año pasado con similar acogida por el público. La editorial empieza por preguntar: «¿Es posible reírse a carcajadas mientras lees un libro que trata sobre el Amor, el Alcoholismo, la Depresión, el Matrimonio, la Maternidad y… Dios? Por supuesto. Iluminada es un buen ejemplo, el mejor ejemplo.».

Ahora, la historia de la niña ha dado paso a la ventana en la que muestra su vida adulta convertida en infierno, mientras mantiene la fe en la literatura y su hijo. Si en El club de los mentirosos su madre era la gran protagonista, aquí es la propia Karr «sin escrúpulos y con un humor irreverente; y sin sentido del ridículo»:

«Por mucho tiempo que lleve sin beber, por muchas horas que haya pasado en despachos de terapeutas y confesionarios, aun así me las he arreglado para hacerte daño, y no sólo con el divorcio, cuando tú apenas tenías cinco años y la vida era un concurso de gritos y portazos concomitantes.Al igual que mi madre desapareció de mi joven vida para entrar en un manicomio, yo también me esfumé un tiempo cuando todavía no levantabas ni dos palmos del suelo. Yo, que he dedicado buena parte de mi vida a in-tentar sondear los misterios de su psique, me veo ahora ocupando el lugar de la sondeada. Es una sensación muy perturbadora, créeme».

Iluminada. Mary Karr. Traducción de Regina López Muñoz (Periférica y Errata Naturae).

Mary McCarthy: ‘Memorias de una joven católica’, de Mary McCarthy